ВС РФ поразили судно с грузами для ВСУ в порту Южный

Российские войска поразили сухогруз в порту Южный Одесской области, который, по данным Минобороны РФ, доставлял грузы для обеспечения ВСУ. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.

Удар был нанесён днём 5 октября с применением беспилотников. В министерстве уточнили, что атаки продолжились по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, которые, по версии ведомства, задействованы в доставке военных грузов.

«В результате ударов в порту Южный поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ», — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее Life.ru сообщал, что российские войска поразили два сухогруза с военными грузами и хранилища горюче-смазочных материалов в Одесской области. По данным Минобороны РФ, один из кораблей находился в порту Черноморск, ещё один был атакован южнее Одессы.