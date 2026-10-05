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Опубликовано 5 октября, 08:31

Армия России достала два сухогруза с оружием и хранилища ГСМ для ВСУ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Российские войска поразили хранилища горюче-смазочных материалов и два сухогруза с военными грузами в Одесской области. По сообщению Минобороны РФ, удары нанесли вечером 4 октября и в ночь на 5 октября.

В порту Черноморск под удар попали запасы топлива, предназначенные для обеспечения ВСУ. Там же поражено транспортное судно с военным имуществом. Второй сухогруз находился в море южнее Одессы. Как уточнили в ведомстве, он также доставлял военные грузы.

«Кроме того, на переходе морем южнее города Одессы нанесено поражение морскому судну типа «сухогруз», доставлявшему военные грузы», — говорится в сообщении Минобороны 5 октября.

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Четыре судна под ударом: МО показало работу «Гераней» у украинских портов

Ранее Life.ru рассказывал, что Минобороны показало удары беспилотников по четырём сухогрузам в порту Черноморск, Бугском лимане и Чёрном море. По данным ведомства, эти суда использовались для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ.

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Андрей Бражников
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