В Чёрном море горит нефть после атаки на танкер «Афрамакс Рио»

Открытое горение нефти продолжается в Чёрном море после атаки безэкипажных катеров на танкер «Афрамакс Рио». О ситуации сообщили в Министерстве транспорта России по итогам заседания оперативного штаба.

Спасательные суда пока не могут безопасно приблизиться к танкеру. К тушению приступят после того, как интенсивность горения снизится.

«В настоящее время в акватории Чёрного моря происходит открытое горение нефти. Приступить к тушению можно будет после снижения его интенсивности, когда станет возможным безопасное сближение спасательных судов с танкером», — заявили в Минтрансе.

Заседание штаба по ликвидации последствий атаки прошло под руководством министра транспорта Андрея Никитина. В ведомстве подчеркнули, что имеющихся сил и средств достаточно для проведения необходимых работ.

Ранее глава администрации Сириуса Дмитрий Плишкин сообщил, что в акватории Чёрного моря вблизи Сочи загорелся танкер, после чего власти временно закрыли пляжи федеральной территории. Специалисты совместно с Росгидрометом постоянно контролируют состояние воды и воздуха.