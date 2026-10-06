В Чёрном море горит нефть после атаки на танкер «Афрамакс Рио»
Минтранс сообщил об открытом горении нефти после атаки на танкер в Чёрном море
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
Открытое горение нефти продолжается в Чёрном море после атаки безэкипажных катеров на танкер «Афрамакс Рио». О ситуации сообщили в Министерстве транспорта России по итогам заседания оперативного штаба.
Спасательные суда пока не могут безопасно приблизиться к танкеру. К тушению приступят после того, как интенсивность горения снизится.
«В настоящее время в акватории Чёрного моря происходит открытое горение нефти. Приступить к тушению можно будет после снижения его интенсивности, когда станет возможным безопасное сближение спасательных судов с танкером», — заявили в Минтрансе.
Заседание штаба по ликвидации последствий атаки прошло под руководством министра транспорта Андрея Никитина. В ведомстве подчеркнули, что имеющихся сил и средств достаточно для проведения необходимых работ.
Ранее глава администрации Сириуса Дмитрий Плишкин сообщил, что в акватории Чёрного моря вблизи Сочи загорелся танкер, после чего власти временно закрыли пляжи федеральной территории. Специалисты совместно с Росгидрометом постоянно контролируют состояние воды и воздуха.
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