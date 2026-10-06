Танкер с нефтью под флагом Либерии в Чёрном море атаковали безэкипажные катера

Судно под флагом Либерии с грузом нефти подверглось атаке безэкипажных катеров у побережья Чёрного моря. Об этом сообщили в Министерстве транспорта России.

В ведомстве уточнили, что на борту находилась нефть. Другие характеристики судна, его маршрут и точное место атаки пока не раскрываются.

«Судно с грузом нефти, идущее под флагом Либерии, подверглось атаке безэкипажными катерами», — говорится в сообщении Минтранса.

Ранее Life.ru сообщал, что в Чёрном море у Сочи загорелся танкер, после чего пляжи федеральной территории Сириус временно закрыли для отдыхающих. Власти объяснили меру требованиями безопасности и организовали постоянный мониторинг состояния воды и воздуха совместно с Росгидрометом.