Атака на танкер с нефтью в Чёрном море: Власти Сочи и Минтранс срочно оценили масштабы угрозы экологии

Атака безэкипажных катеров на танкер «Афрамакс Рио» в Чёрном море не привела к экологической катастрофе. Как сообщили в Министерстве транспорта РФ по итогам заседания оперативного штаба под руководством главы ведомства Андрея Никитина, попадания нефтяного груза в акваторию не зафиксировано.

Аналогичные данные приводят и власти Сочи со ссылкой на специалистов Росприроднадзора. Проведённый мониторинг показал, что разлив нефтепродуктов в районе происшествия отсутствует, а береговой линии и пляжным зонам курорта ничего не угрожает. Экологические службы продолжают вести непрерывное наблюдение за состоянием прибрежной полосы и прилегающих морских вод.

Накануне идущий под флагом Либерии танкер «Афрамакс Рио» подвергся удару морских дронов у черноморского побережья, после чего на борту вспыхнул пожар и началось открытое горение перевозимой нефти. Спасателям удалось оперативно эвакуировать весь экипаж судна, состоявший из 23 человек. В настоящее время профильные службы продолжают работу по полной ликвидации последствий инцидента.