Пляжи Сочи опустели: Горожан просят временно держаться подальше от набережной и моря

Власти Сочи временно перекрыли выход к городским пляжам и морским набережным. Об этом в своём канале в мессенджере «Макс» написал мэр Андрей Прошунин.

«Прошу жителей и гостей Сочи не подвергать себя опасности и дождаться официального решения об их открытии», — добавил мэр.

Решение приняли после происшествия накануне вечером. У побережья курорта вспыхнул танкер Aframax Rio вместе с перевозимой нефтью. По данным Минтранса, судно загорелось из-за атаки безэкипажных катеров.

В ведомстве уточнили, что весь экипаж, в который входили граждане Индии, вывели в безопасное место. Вскоре после случившегося горожане почувствовали запах гари. Минтранс сообщил об открытом горении нефти после атаки на танкер. Из-за этого власти посоветовали жителям держать окна закрытыми.

Прошунин также заявил, что осуществляется координация работы всех подразделений спецслужб, производится анализ текущей ситуации, а также предпринимаются требуемые шаги для устранения очага возгорания.

Напомним, Life.ru писал, что ещё один нефтяной танкер подвергся атаке у берегов Омана. По данным Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO), судно получило удар неизвестным снарядом. Отмечалось, что инцидент произошёл примерно в четырёх морских милях к востоку от страны.