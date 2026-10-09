Танкер «Афрамакс Рио» отбуксировали после атаки и окружили бонами
Минтранс: Танкер «Афрамакс Рио» отбуксировали в безопасное место после атаки
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Танкер «Афрамакс Рио», атакованный безэкипажными катерами в Чёрном море, отбуксировали в безопасное место. Специалисты Морспасслужбы оценивают его техническое состояние, сообщили в Минтрансе России по итогам заседания штаба по ликвидации последствий атаки.
«Судно отбуксировали и установили боновые заграждения, сформирован необходимый резерв сорбента. Специалисты Морспасслужбы оценивают его техническое состояние», — говорится в сообщении ведомства.
Боновые заграждения предназначены для ограничения распространения возможного нефтяного загрязнения, а сорбент — для сбора нефтепродуктов.
Ранее Life.ru сообщал, что после атаки танкер дрейфовал вдоль побережья Сочи. Судно под флагом Либерии перевозило нефть и подверглось нападению вечером 6 октября. На борту возник пожар. После происшествия власти Сочи временно ограничивали доступ к пляжам и набережным, специалисты усилили контроль качества воды и воздуха.
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