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Регион
Опубликовано 9 октября, 11:26

Танкер «Афрамакс Рио» отбуксировали после атаки и окружили бонами

Минтранс: Танкер «Афрамакс Рио» отбуксировали в безопасное место после атаки

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Танкер «Афрамакс Рио», атакованный безэкипажными катерами в Чёрном море, отбуксировали в безопасное место. Специалисты Морспасслужбы оценивают его техническое состояние, сообщили в Минтрансе России по итогам заседания штаба по ликвидации последствий атаки.

«Судно отбуксировали и установили боновые заграждения, сформирован необходимый резерв сорбента. Специалисты Морспасслужбы оценивают его техническое состояние», — говорится в сообщении ведомства.

Боновые заграждения предназначены для ограничения распространения возможного нефтяного загрязнения, а сорбент — для сбора нефтепродуктов.

«Отделались малой кровью»: В Кремле раскрыли, чем обернулось горение нефти на танкере «Афрамакс Рио»
«Отделались малой кровью»: В Кремле раскрыли, чем обернулось горение нефти на танкере «Афрамакс Рио»

Ранее Life.ru сообщал, что после атаки танкер дрейфовал вдоль побережья Сочи. Судно под флагом Либерии перевозило нефть и подверглось нападению вечером 6 октября. На борту возник пожар. После происшествия власти Сочи временно ограничивали доступ к пляжам и набережным, специалисты усилили контроль качества воды и воздуха.

Больше новостей о происшествиях и работе спасателей — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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