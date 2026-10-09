Танкер «Афрамакс Рио» отбуксировали после атаки и окружили бонами

Танкер «Афрамакс Рио», атакованный безэкипажными катерами в Чёрном море, отбуксировали в безопасное место. Специалисты Морспасслужбы оценивают его техническое состояние, сообщили в Минтрансе России по итогам заседания штаба по ликвидации последствий атаки.

«Судно отбуксировали и установили боновые заграждения, сформирован необходимый резерв сорбента. Специалисты Морспасслужбы оценивают его техническое состояние», — говорится в сообщении ведомства.

Боновые заграждения предназначены для ограничения распространения возможного нефтяного загрязнения, а сорбент — для сбора нефтепродуктов.

Ранее Life.ru сообщал, что после атаки танкер дрейфовал вдоль побережья Сочи. Судно под флагом Либерии перевозило нефть и подверглось нападению вечером 6 октября. На борту возник пожар. После происшествия власти Сочи временно ограничивали доступ к пляжам и набережным, специалисты усилили контроль качества воды и воздуха.