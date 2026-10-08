«Отделались малой кровью»: В Кремле раскрыли, чем обернулось горение нефти на танкере «Афрамакс Рио»
Песков: Пожар на танкере «Афрамакс Рио» в Чёрном море не навредил экологии
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Возгорание нефти на танкере в Чёрном море обошлось без экологических последствий. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он уточнил, что речь шла именно о нефти, а не о нефтепродуктах, которые считаются более опасными для окружающей среды. По словам представителя Кремля, повреждение получил лишь один танкер, и нефть из него сгорела целиком.
«Там один танкер был поврежден, вот эта нефть из одного танкера, она полностью выгорела, собственно, фактически не нанеся вреда окружающей среде», — пояснил Песков.
Он также обратил внимание на то, что все необходимые действия были выполнены быстро и результативно. По его оценке, в итоге «отделались малой кровью».
Как сообщалось ранее в Life.ru, в водах Черного моря неподалеку от Сочи в результате атаки украинских морских беспилотников произошло возгорание танкера. Из-за инцидента доступ на пляжи федеральной территории был временно ограничен. Судно ходило под флагом Либерии. Столкновение привело к разливу нефти и последующему пожару. Изначально спасатели не могли приблизиться к очагу возгорания из-за экстремально высоких температур и размаха огня. Тем не менее, всю команду из 23 граждан Индии удалось эвакуировать.
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