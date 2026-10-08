«Отделались малой кровью»: В Кремле раскрыли, чем обернулось горение нефти на танкере «Афрамакс Рио»

Возгорание нефти на танкере в Чёрном море обошлось без экологических последствий. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он уточнил, что речь шла именно о нефти, а не о нефтепродуктах, которые считаются более опасными для окружающей среды. По словам представителя Кремля, повреждение получил лишь один танкер, и нефть из него сгорела целиком.

«Там один танкер был поврежден, вот эта нефть из одного танкера, она полностью выгорела, собственно, фактически не нанеся вреда окружающей среде», — пояснил Песков.

Он также обратил внимание на то, что все необходимые действия были выполнены быстро и результативно. По его оценке, в итоге «отделались малой кровью».