Танкер после атаки БЭК понесло вдоль Сочи: Что происходит с «Афрамакс Рио»
Атакованный БЭК танкер «Афрамакс Рио» дрейфует вдоль побережья Сочи
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Танкер «Афрамакс Рио», повреждённый после атаки безэкипажных катеров в Чёрном море, продолжает дрейфовать вдоль побережья Сочи. Судно находится в районе Лазаревского и перемещается под воздействием кругового Черноморского течения, сообщили городские власти.
Спасательные суда остаются рядом и продолжают дежурство. Специалисты одновременно следят за состоянием моря и береговой линии.
По последним данным Минтранса, открытое горение на танкере уже ликвидировано. Ведомство сообщило, что группировка Минтранса, МЧС, Минобороны и Краснодарского края приступила к ликвидации последствий происшествия.
При этом признаков попадания нефтяного груза в море пока не обнаружено. Росприроднадзор также не зафиксировал загрязнения акватории Чёрного моря и береговой линии. Контроль продолжается.
«Афрамакс Рио» идёт под флагом Либерии и перевозил нефть. По данным Минтранса России, вечером 6 октября судно подверглось атаке безэкипажных катеров, после чего возник пожар и началось открытое горение нефти. На борту находились 23 человека — все граждане Индии. Экипаж полностью эвакуировали, по предварительным данным, никто не пострадал.
После происшествия власти Сочи временно ограничивали доступ к пляжам и набережным, а специалисты начали усиленно контролировать качество морской воды и воздуха. Превышений допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе также не выявлено.
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