Танкер после атаки БЭК понесло вдоль Сочи: Что происходит с «Афрамакс Рио»

Танкер «Афрамакс Рио», повреждённый после атаки безэкипажных катеров в Чёрном море, продолжает дрейфовать вдоль побережья Сочи. Судно находится в районе Лазаревского и перемещается под воздействием кругового Черноморского течения, сообщили городские власти.

Спасательные суда остаются рядом и продолжают дежурство. Специалисты одновременно следят за состоянием моря и береговой линии.

По последним данным Минтранса, открытое горение на танкере уже ликвидировано. Ведомство сообщило, что группировка Минтранса, МЧС, Минобороны и Краснодарского края приступила к ликвидации последствий происшествия.

При этом признаков попадания нефтяного груза в море пока не обнаружено. Росприроднадзор также не зафиксировал загрязнения акватории Чёрного моря и береговой линии. Контроль продолжается.

После происшествия власти Сочи временно ограничивали доступ к пляжам и набережным, а специалисты начали усиленно контролировать качество морской воды и воздуха. Превышений допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе также не выявлено.