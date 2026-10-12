Власти Сочи не обнаружили загрязнения после пожара на танкере «Афрамакс Рио»

Специалисты не выявили последствий пожара на нефтяном танкере «Афрамакс Рио», атакованном у побережья Сочи. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.

«Ничего не обнаружено», — ответил представитель мэрии на вопрос о возможных последствиях происшествия.

В администрации подчеркнули, что мониторинг состояния прибрежных территорий и акватории Чёрного моря продолжается. Оперативный штаб Краснодарского края также опроверг распространившиеся в социальных сетях сообщения об обнаружении птиц, пострадавших после пожара на судне.

Ранее Life.ru сообщал, что танкер «Афрамакс Рио» после атаки отбуксировали в безопасное место и окружили боновыми заграждениями. Специалисты Морспасслужбы приступили к оценке технического состояния судна, а для ликвидации возможного загрязнения подготовили запас сорбента. Сам танкер подвергся атаке морских беспилотников 6 октября, после чего на борту возник пожар. Всех 23 членов экипажа удалось спасти.