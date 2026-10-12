Танкер с 750 тыс. баррелей нефти загорелся после взрыва в Ормузском проливе

Танкер с 750 тыс. баррелей нефти на борту загорелся после взрыва на морской мине в Ормузском проливе. О происшествии сообщила пресс-служба военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Танкер с 750 тыс. баррелей нефти горит в Ормузском проливе. Видео © X / Ryan Rozbiani

По информации иранских военных, судно попыталось пройти по маршруту, который власти не согласовали. Экипаж проигнорировал предупреждение КСИР.

«В результате чего подорвался на морской мине. Произошли взрыв и сильный пожар», — говорится в заявлении корпуса.

В КСИР также указали, что это уже третий случай подрыва танкера на морской мине за сутки в Ормузском проливе. Под чьим флагом шло судно и есть ли пострадавшие, пока не сообщали.

Ранее иранские военные предупредили, что будут считать враждебными любые суда, которые попытаются пройти через пролив с отключёнными системами навигации и идентификации. В таких случаях КСИР пригрозил принимать решительные меры.