Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 октября, 00:09

Иран пригрозил считать враждебными суда с отключённой навигацией в Ормузе

Обложка © Shutterstock.com / FOTODOM / WR7

Обложка © Shutterstock.com / FOTODOM / WR7

Иранские власти будут считать враждебными суда, которые попытаются пройти через Ормузский пролив с отключёнными системами навигации и идентификации. Об этом предупредили военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции.

В специальном заявлении пресс-службы ВМС КСИР говорится, что все суда, отключающие навигационные и идентификационные системы во время прохода пролива, будут квалифицироваться как враждебные. Иранские военные пригрозили в таких случаях применять к ним решительные меры.

Кроме того, в пресс-релизе утверждается, что с предыдущего дня три танкера, нарушившие установленные Ираном правила пересечения Ормузского пролива, подорвались на морских минах и загорелись.

Два моряка пропали без вести после удара дрона по танкеру у берегов Омана
Два моряка пропали без вести после удара дрона по танкеру у берегов Омана

Ранее Life.ru писал, что Иран отказался открывать Ормузский пролив, пока США не выполнят семь условий. При этом содержание всех семи пунктов в его заявлении не раскрывается.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

BannerImage
Артур Лапсаков
  • Новости
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar