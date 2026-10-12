Иран пригрозил считать враждебными суда с отключённой навигацией в Ормузе

Иранские власти будут считать враждебными суда, которые попытаются пройти через Ормузский пролив с отключёнными системами навигации и идентификации. Об этом предупредили военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции.

В специальном заявлении пресс-службы ВМС КСИР говорится, что все суда, отключающие навигационные и идентификационные системы во время прохода пролива, будут квалифицироваться как враждебные. Иранские военные пригрозили в таких случаях применять к ним решительные меры.

Кроме того, в пресс-релизе утверждается, что с предыдущего дня три танкера, нарушившие установленные Ираном правила пересечения Ормузского пролива, подорвались на морских минах и загорелись.

Ранее Life.ru писал, что Иран отказался открывать Ормузский пролив, пока США не выполнят семь условий. При этом содержание всех семи пунктов в его заявлении не раскрывается.