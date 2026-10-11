Два моряка пропали без вести после удара дрона по танкеру у берегов Омана

Два индийских моряка пропали без вести после атаки беспилотника на танкер MT Petro Dolphin в районе порта Сохар у побережья Омана. Об этом сообщил министр портов, судоходства и водных путей Индии Сарбананда Соновал, уточнив, что остальных девять членов экипажа удалось спасти.

Всего на борту судна находились 11 человек. После удара беспилотника судьба двух граждан Индии остаётся неизвестной.

Поиски моряков ведёт береговая охрана Омана. Индийские власти поддерживают связь с местными службами и участвуют в координации спасательной операции. При этом Соновал не уточнил, под флагом какого государства следовал танкер.

Ранее Life.ru сообщал о попадании неизвестного снаряда в танкер в Ормузском проливе у побережья Омана. По первоначальным данным британского Центра координации морских торговых перевозок (UKMTO), удар пришёлся в левый борт судна, следовавшего из пролива. Тогда сообщалось, что экипаж находится в безопасности, однако название танкера и его порт приписки не раскрывались.