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Опубликовано 11 октября, 16:59

UKMTO: Танкер подвергся атаке в Ормузском проливе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Grints

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Grints

Танкер подвергся атаке в Ормузском проливе. Судно было поражено неизвестным снарядом, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

По данным центра, судно следовало из пролива, когда получило попадание в левый борт. В результате оно было повреждено. Экипаж находится в безопасности. Информации о возможном ущербе для окружающей среды не поступало. Название танкера и порт его приписки не раскрываются.

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Ранее стало известно, что в Ормузском проливе подорвался супертанкер с нефтью. Судно наткнулось на морскую мину. На борту начался пожар.

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Матвей Константинов
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