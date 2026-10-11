UKMTO: Танкер подвергся атаке в Ормузском проливе
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Танкер подвергся атаке в Ормузском проливе. Судно было поражено неизвестным снарядом, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
По данным центра, судно следовало из пролива, когда получило попадание в левый борт. В результате оно было повреждено. Экипаж находится в безопасности. Информации о возможном ущербе для окружающей среды не поступало. Название танкера и порт его приписки не раскрываются.
Ранее стало известно, что в Ормузском проливе подорвался супертанкер с нефтью. Судно наткнулось на морскую мину. На борту начался пожар.
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