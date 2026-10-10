Супертанкер с нефтью взорвался из-за мины в Ормузском проливе

На фоне атак в Ормузском проливе резко подорожала аренда нефтяных танкеров. Стоимость найма судна для прохода через этот маршрут достигла исторического максимума — 1,33 миллиона долларов в сутки. Судовладельцы также повышают выплаты экипажам, чтобы привлечь капитанов к опасным рейсам. Им предлагают зарплату до 100 тысяч долларов в месяц и дополнительную премию в размере 50 тысяч долларов за каждый такой переход. Для сравнения, обычно капитаны получают около 15 тысяч долларов в месяц за работу в южной части Красного моря и Оманском заливе.