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Опубликовано 10 октября, 21:45

Супертанкер с нефтью взорвался из-за мины в Ормузском проливе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksims Osobenkovs

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksims Osobenkovs

Супертанкер с нефтью взорвался после столкновения с миной в Ормузском проливе. Об этом сообщило иранское агентство ISNA со ссылкой на военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

По данным иранских военных, танкер отключил навигационные системы и оборудование для определения местоположения. После этого судно наткнулось на мину и взорвалось.

«Ужасный пожар — это конец для каждого танкера-нарушителя, пытающегося игнорировать безопасность и правила Ормузского пролива», — заявили в КСИР.

Информации о погибших и пострадавших пока нет.

В Ормузском проливе танкеры подорвались на морских минах
В Ормузском проливе танкеры подорвались на морских минах

На фоне атак в Ормузском проливе резко подорожала аренда нефтяных танкеров. Стоимость найма судна для прохода через этот маршрут достигла исторического максимума — 1,33 миллиона долларов в сутки. Судовладельцы также повышают выплаты экипажам, чтобы привлечь капитанов к опасным рейсам. Им предлагают зарплату до 100 тысяч долларов в месяц и дополнительную премию в размере 50 тысяч долларов за каждый такой переход. Для сравнения, обычно капитаны получают около 15 тысяч долларов в месяц за работу в южной части Красного моря и Оманском заливе.

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Лия Мурадьян
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