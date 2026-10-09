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Опубликовано 9 октября, 02:28

В Ормузском проливе танкеры подорвались на морских минах

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

В южной части Ормузского пролива несколько танкеров получили повреждения. Как пишет Fars, они столкнулись с морскими минами.

Согласно источникам, в южном проходе пролива произошло несколько мощных взрывов. По их версии, причиной стали мины, установленные в этом районе, с которыми столкнулись проходившие акваторию танкеры. Сколько судов пострадало и есть ли среди членов экипажей погибшие или раненые, пока неизвестно.

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Тем временем стоимость аренды нефтяного танкера для прохода через Ормузский пролив, где судам угрожают атаки Ирана, достигла исторического максимума в 1,33 миллиона долларов за сутки. Чтобы привлечь капитанов к опасным рейсам, судовладельцы предлагают им зарплату до 100 тысяч долларов в месяц. Дополнительно за каждый такой переход можно получить премию в размере 50 тысяч. Для сравнения, обычно командиры кораблей зарабатывают около 15 тысяч ежемесячно, работая в южной части Красного моря и Оманском заливе.

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Тимур Хингеев
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