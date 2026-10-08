Трамп пообещал не наносить удары по Ирану до выборов 3 ноября

США не будут атаковать Иран до промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 3 ноября. Об этом президент Дональд Трамп написал в Truth Social.

Американский лидер заявил, что Вашингтон сейчас ведёт «продуктивные дискуссии» с Тегераном. При этом действующая морская блокада Ирана, по его словам, сохранится в полном объёме.

«Мы не будем атаковать Иран ни в какой момент до промежуточных выборов, которые состоятся в Соединённых Штатах 3 ноября», — заявил Трамп.

Президент США также утверждает, что за минувшую ночь через Ормузский пролив прошло 22 млн баррелей нефти, причём ни один из них не направлялся из Ирана или в страну. Завершил публикацию Трамп очередным обещанием не допустить появления у Тегерана ядерного оружия.

Новое заявление прозвучало на фоне сообщений о возможной подготовке США к очередной военной операции. Накануне Life.ru писал, что Белый дом поручил Пентагону подготовить варианты ударов по Ирану, в том числе до выборов 3 ноября. По данным The Atlantic, окончательного решения тогда принято не было.