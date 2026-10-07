СМИ узнали о планах Трампа вновь ударить по Ирану перед выборами в Конгресс

Президент США Дональд Трамп может санкционировать новый удар по Ирану до промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября. В Вашингтоне уже рассматривают несколько сценариев возможной операции, сообщает The Atlantic со ссылкой на источники.

Белый дом поручил Пентагону и Центральному командованию ВС США подготовить варианты действий против Ирана. Окончательного решения американский президент пока не принял.

По данным журнала, в администрации обсуждают масштаб возможной операции и перечень целей. Среди рассматриваемых вариантов фигурируют удары по энергетической инфраструктуре Ирана. Часть сценариев рассчитана уже на период после выборов.

Источники The Atlantic утверждают, что Трамп рассчитывает добиться снижения цен на бензин и показать избирателям результат в противостоянии с Тегераном. Некоторые сторонники военного варианта также считают, что демонстрация силы способна укрепить позиции республиканцев перед голосованием.

При этом в Центральном командовании США сомневаются, что ограниченная атака позволит быстро добиться этих целей. Военные не ожидают, что отдельные удары заставят Тегеран перейти к переговорам, вернут судоходство в Ормузском проливе к прежнему уровню или заметно снизят стоимость топлива до 3 ноября.

В окружении президента также обсуждают возможность более масштабной операции уже после выборов. По сведениям издания, Трамп дал помощникам понять, что готов вновь применить силу против Ирана. Часть его советников при этом считает более подходящим моментом период после голосования.

Ранее в Вашингтоне, напротив, исходили из того, что до выборов новые удары по Ирану нежелательны. Продолжение конфликта может вновь привлечь внимание избирателей к войне и ценам на топливо. The Atlantic отмечает, что возможная эскалация также создаст дополнительные риски примерно для 50 тыс. американских военнослужащих в регионе и увеличит расход боеприпасов.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал существенное сокращение иранских мощностей по обогащению урана одним из условий завершения конфликта. По его словам, Тегеран должен отказаться от производства топлива с высоким уровнем обогащения, если не намерен создавать ядерное оружие. Вэнс также заявил о готовности Вашингтона договариваться, однако подчеркнул, что американская сторона ждёт от Ирана конкретных шагов по ядерной программе.