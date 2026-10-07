Вэнс назвал главное условие для завершения войны с Ираном

США рассчитывают на значительное сокращение иранских мощностей по обогащению урана как на одно из условий завершения семимесячного конфликта. Об этом в интервью Reuters заявил вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс.

По словам американского политика, Тегерану необходимо отказаться от производства высокообогащённого топлива, если страна действительно не планирует создавать ядерное оружие.

«Если вы не хотите ядерного оружия, то зачем вам нужно топливо, обогащённое до 60%? И если вы хотите продемонстрировать приверженность не созданию ядерного оружия, не производите высокообогащённое топливо», — сказал он.

Вэнс отметил, что Иран должен значительно снизить мощности по обогащению урана, чтобы подтвердить отказ от создания ядерного оружия.

«Я думаю, что если они хотят продемонстрировать приверженность отказу от создания ядерного оружия, то должны предпринять значимые шаги в отношении своих мощностей по обогащению урана», — сказал Вэнс.

Вице-президент США подчеркнул, что Вашингтон сохраняет готовность к соглашению с Тегераном. При этом американская сторона ожидает от Ирана конкретных уступок по ядерной программе.

«Мы не собираемся обменивать слова на действия», — добавил Вэнс.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран фактически отказался от намерения получить ядерное оружие. При этом американский лидер отметил, что ему ещё предстоит решить, как дальше действовать в отношении Тегерана.