Трамп заявил, что Иран отказался от планов получить ядерное оружие

Американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность, что Иран фактически отказался от намерений получить ядерное оружие. Об этом республиканец заявил журналистам на Южной лужайке Белого дома.

«Иран, как вы знаете, практически отказался от любых планов относительно ядерного оружия», — сказал Трамп.

При этом глава Белого дома сообщил, что ему ещё предстоит «принять решение по Ирану». Что именно он имеет в виду, президент США не уточнил.

Президент США также заявил, что считает Иран «разгромленным», и вновь допустил два сценария дальнейшего развития событий. По его словам, конфликт с исламской республикой может закончиться «по-хорошему или по-плохому».

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ни один мировой лидер не вправе брать на себя «миссию Всевышнего» и решать судьбу целых народов и цивилизаций. По его словам, будущее мира должно строиться на равноправии государств, их самостоятельности и суверенитете, а не на угрозах уничтожить целую нацию. В своём ответе он напомнил о недавней фразе одного из мировых лидеров: «Вот я приму решение, и исчезнет целая нация», не называя его имени. Контекст заявления связан с апрельской угрозой президента США Дональда Трампа в адрес Ирана.