«Никто не вправе быть Богом»: Медведев ответил на угрозы Трампа уничтожить целую цивилизацию

Ни один мировой лидер не вправе брать на себя «миссию Всевышнего» и решать судьбу целых народов и цивилизаций. Об этом в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, будущее мира должно строиться на равноправии государств, их самостоятельности и суверенитете, а не на угрозах уничтожить целую нацию.

«Никто из мировых правителей не вправе принимать на себя миссию Всевышнего или Господа Бога», — подчеркнул Медведев.

В своём ответе он напомнил о недавней фразе одного из мировых лидеров: «Вот я приму решение, и исчезнет целая нация», не называя его имени. Контекст заявления связан с апрельской угрозой президента США Дональда Трампа в адрес Ирана. 7 апреля американский лидер написал, что без сделки с Вашингтоном «погибнет целая цивилизация».

Медведев заявил, что Москва выступает за мир, в котором государства не получают указания извне и самостоятельно определяют своё будущее.