«Никто не вправе быть Богом»: Медведев ответил на угрозы Трампа уничтожить целую цивилизацию
Медведев: Мировые лидеры не вправе брать на себя «миссию Бога»
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Ни один мировой лидер не вправе брать на себя «миссию Всевышнего» и решать судьбу целых народов и цивилизаций. Об этом в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, будущее мира должно строиться на равноправии государств, их самостоятельности и суверенитете, а не на угрозах уничтожить целую нацию.
«Никто из мировых правителей не вправе принимать на себя миссию Всевышнего или Господа Бога», — подчеркнул Медведев.
В своём ответе он напомнил о недавней фразе одного из мировых лидеров: «Вот я приму решение, и исчезнет целая нация», не называя его имени. Контекст заявления связан с апрельской угрозой президента США Дональда Трампа в адрес Ирана. 7 апреля американский лидер написал, что без сделки с Вашингтоном «погибнет целая цивилизация».
Медведев заявил, что Москва выступает за мир, в котором государства не получают указания извне и самостоятельно определяют своё будущее.
В конце сентября переговоры США и Ирана при посредничестве Катара зашли в тупик, поскольку стороны сохранили принципиальные разногласия по условиям деэскалации. До этого Тегеран передал Вашингтону новые предложения по Ормузскому проливу, однако окончательной позиции США иранская сторона тогда не получила. Ранее Медведев заявлял, что США не смогли одержать победу над Ираном, несмотря на заявления Вашингтона об уничтожении иранских военных возможностей.
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