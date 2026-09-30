Axios: Переговоры США и Ирана при поддержке Катара зашли в тупик
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Poliorketes
Переговоры между США и Ираном при посредничестве Катара не привели к дипломатическому прорыву. Стороны сохраняют прежние позиции и не готовы идти на существенные уступки, сообщает Axios со ссылкой на источники.
По данным портала, отсутствие заметного прогресса усиливает опасения, что США и Иран в дальнейшем вновь перейдут к военным действиям. Американские СМИ также сообщают, что Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления операции после промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут в ноябре.
Катарские представители намерены продолжить дипломатические усилия, однако источники говорят о разочарованиях с обеих сторон. Посредники пытаются найти компромисс, который позволил бы продвинуть переговоры по ключевым вопросам.
28 сентября представители Катара обсудили предложение о снятии блокады с Ирана в обмен на уступки Тегерана по ядерной программе. В консультациях участвовал вице-президент США Джей Ди Вэнс. По словам источника, Иран выдвигает требования, которые Вашингтон не готов принять, а США считают, что сохраняют сильную позицию и поэтому не видят необходимости идти на компромисс.
Ранее постпред США при ООН Майк Уолц заявил, что Вашингтон отклонил предложение Ирана о прекращении войны. По его словам, Тегеран потребовал значительных уступок со стороны США ещё до начала полноценных переговоров. Дипломат отметил, что иранская сторона хотела получить все основные условия сразу.
Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.