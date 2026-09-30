Axios: Переговоры США и Ирана при поддержке Катара зашли в тупик

Переговоры между США и Ираном при посредничестве Катара не привели к дипломатическому прорыву. Стороны сохраняют прежние позиции и не готовы идти на существенные уступки, сообщает Axios со ссылкой на источники.

По данным портала, отсутствие заметного прогресса усиливает опасения, что США и Иран в дальнейшем вновь перейдут к военным действиям. Американские СМИ также сообщают, что Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления операции после промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут в ноябре.

Катарские представители намерены продолжить дипломатические усилия, однако источники говорят о разочарованиях с обеих сторон. Посредники пытаются найти компромисс, который позволил бы продвинуть переговоры по ключевым вопросам.

28 сентября представители Катара обсудили предложение о снятии блокады с Ирана в обмен на уступки Тегерана по ядерной программе. В консультациях участвовал вице-президент США Джей Ди Вэнс. По словам источника, Иран выдвигает требования, которые Вашингтон не готов принять, а США считают, что сохраняют сильную позицию и поэтому не видят необходимости идти на компромисс.

Ранее постпред США при ООН Майк Уолц заявил, что Вашингтон отклонил предложение Ирана о прекращении войны. По его словам, Тегеран потребовал значительных уступок со стороны США ещё до начала полноценных переговоров. Дипломат отметил, что иранская сторона хотела получить все основные условия сразу.