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Регион
Опубликовано 28 сентября, 14:42

Уолц: США отклонили предложение Ирана о мире из-за требования «всего и сразу»

Виды Тегерана. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Emanuele Mazzoni Photo

Виды Тегерана. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Emanuele Mazzoni Photo

США отвергли предложение Ирана о прекращении войны, поскольку Тегеран, по версии Вашингтона, потребовал серьёзных уступок ещё до начала переговоров. Об этом заявил американский постпред при ООН Майк Уолц в эфире CNN.

По словам дипломата, иранская сторона добивалась снятия санкций на миллиарды долларов, а также доступа к замороженным активам. Уолц утверждает, что эти требования должны были быть выполнены до обсуждения ядерной программы Ирана.

«Они требовали всего сразу, обещая, что потом начнут переговоры. Президент просто не уверен, что иранцы действуют добросовестно и что мы действительно сможем договориться о прекращении их ядерной программы», — сказал Уолц.

Американский постпред также сослался на ранее достигнутый меморандум и обвинил Тегеран в его нарушении из-за атак на международное судоходство.

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Ранее Life.ru писал, что Иран передал США семидневный план по открытию Ормузского пролива. Предложение было направлено через Катар, который выступает посредником между Тегераном и Вашингтоном. Позднее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что республика ждёт окончательного ответа американской стороны на свои условия.

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Матвей Константинов
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