Восемь американских морпехов получили ранения при атаке Ирана на корабль ВМС США

Восемь американских морских пехотинцев получили ранения после попадания иранской крылатой ракеты в корабль ВМС США в Ормузском проливе. Об этом NBC сообщил со ссылкой на американских государственных служащих.

Обстановка вокруг пролива остаётся напряжённой. Так, Life.ru сообщал об атаке на сухогруз MV Cape Dao в Ормузском проливе, в результате которой погиб один человек. Представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби ранее заявлял, что в случае новой агрессии против Ирана Тегеран будет атаковать американские объекты в регионе с применением нового оружия. По его словам, изменения коснутся географии боевых действий, используемого вооружения и военной техники. Накануне Life.ru писал, что США и Иран должны провести новый раунд непрямых переговоров 28 сентября, причём посредником между сторонами вновь выступит Катар.