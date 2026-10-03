Медведев заявил, что «наезд» США на Иран ударил по кошелькам американцев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что противостояние США с Ираном привело к серьёзным изменениям в мировой экономике, последствия которых ощутили и сами американцы. Такое мнение он высказал в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран.

«Сила тоже имеет свои пределы. К тому же этот агрессивный «наезд» на Иран привёл к весьма драматическим изменениям в мировой экономике, с которыми вынуждены считаться, в том числе и США. Рост цен на нефть, на дизель больно ударил и по американским налогоплательщикам», — сказал Медведев.

Ситуация на энергетическом рынке остаётся напряжённой. В конце сентября нефть Brent торговалась выше $100 за баррель, а власти США добивались мер по снижению стоимости топлива. 2 октября страны G7 договорились высвободить 100 млн баррелей нефти и дизельного топлива из резервов.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что ни один мировой лидер не вправе брать на себя «миссию Всевышнего» и решать судьбу целых народов и цивилизаций. По его словам, будущее мира должно строиться на равноправии государств, их самостоятельности и суверенитете, а не на угрозах уничтожить целую нацию. В своём ответе он напомнил о недавней фразе одного из мировых лидеров: «Вот я приму решение, и исчезнет целая нация», не называя его имени. Контекст заявления связан с апрельской угрозой президента США Дональда Трампа в адрес Ирана. 7 апреля американский лидер написал, что без сделки с Вашингтоном «погибнет целая цивилизация».