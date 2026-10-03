Медведев призвал Иран не верить извинениям Украины за удар по судну

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал Иран не доверять извинениям киевского режима за июльский удар по иранскому торговому судну в Каспийском море. Такое заявление он сделал в интервью Гостелерадио Исламской Республики.

«То, что произошло, — это совершенно безобразный акт, террористический акт, направленный против иранского торгового судна. Мы решительно осудили это. Я знаю, что Украина принесла извинения Исламской Республике Иран. Но не верьте им. Их извинения ничего не стоят. Они понимают только силу», — заявил Медведев.

Говоря о безопасности в Каспийском регионе, зампред Совбеза назвал первоочередной задачей укрепление собственной защиты. Кроме того, по его словам, дополнительную роль могла бы сыграть Конвенция о правовом статусе Каспийского моря.

Документ подписали Россия, Иран, Азербайджан, Казахстан и Туркменистан 12 августа 2018 года в Актау. Четыре страны уже завершили ратификацию, однако Иран пока этого не сделал: законопроект находится на рассмотрении парламента республики. Ещё 8 сентября глава МИД Ирана Аббас Арагчи обсуждал конвенцию с депутатами.

Ранее Life.ru писал, что Тегеран рассчитывает устоять перед новыми атаками США, которые могут превзойти по силе предыдущие. Как заявил представитель иранских властей, положение в экономике остаётся крайне сложным, но страна подстраивается под обстоятельства. Он уверяет, что у Ирана по-прежнему есть средства, чтобы ответить на возможные бомбардировки.