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Опубликовано 3 октября, 21:54

Медведев призвал Иран не верить извинениям Украины за удар по судну

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / esfera

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / esfera

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал Иран не доверять извинениям киевского режима за июльский удар по иранскому торговому судну в Каспийском море. Такое заявление он сделал в интервью Гостелерадио Исламской Республики.

«То, что произошло, — это совершенно безобразный акт, террористический акт, направленный против иранского торгового судна. Мы решительно осудили это. Я знаю, что Украина принесла извинения Исламской Республике Иран. Но не верьте им. Их извинения ничего не стоят. Они понимают только силу», — заявил Медведев.

Говоря о безопасности в Каспийском регионе, зампред Совбеза назвал первоочередной задачей укрепление собственной защиты. Кроме того, по его словам, дополнительную роль могла бы сыграть Конвенция о правовом статусе Каспийского моря.

Документ подписали Россия, Иран, Азербайджан, Казахстан и Туркменистан 12 августа 2018 года в Актау. Четыре страны уже завершили ратификацию, однако Иран пока этого не сделал: законопроект находится на рассмотрении парламента республики. Ещё 8 сентября глава МИД Ирана Аббас Арагчи обсуждал конвенцию с депутатами.

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Ранее Life.ru писал, что Тегеран рассчитывает устоять перед новыми атаками США, которые могут превзойти по силе предыдущие. Как заявил представитель иранских властей, положение в экономике остаётся крайне сложным, но страна подстраивается под обстоятельства. Он уверяет, что у Ирана по-прежнему есть средства, чтобы ответить на возможные бомбардировки.

Всё о войне на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

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Виталий Приходько
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