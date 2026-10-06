«Войну нужно продавать»: Политолог раскрыл смысл пугалки Трампа об уничтожении Лос-Анджелеса

Заявление президента Штатов Дональда Трампа о возможном уничтожении Лос-Анджелеса и Сан-Диего укладывается в давний американский страх перед войной непосредственно на территории США. Об этом Life.ru рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. По его мнению, сейчас этот образ используется ещё и для того, чтобы убедить американцев в необходимости продолжения непопулярного конфликта с Ираном.

Америка не всегда воевала только на чужих землях, но преимущественно. На самом деле у нас та война почему-то очень мало известна, но война для американской истории была довольно основополагающей. Это война 1812–1815 годов, совпадающая фактически с Наполеоновскими войнами. Дмитрий Дробницкий Политолог

Как США получили войну на собственной территории

По словам Дробницкого, Соединённые Штаты воспользовались занятостью Великобритании войнами с Наполеоном и попытались, как тогда говорили, «освободить Канаду от Британской империи». Однако кампания обернулась тяжёлыми последствиями для самих американцев.

В 1814 году был сожжён Вашингтон, включая строившееся здание Конгресса и Белый дом. Затем последовала осада Нового Орлеана. С тем периодом эксперт связал и появление «Звёздно-полосатого флага», ставшего впоследствии американским гимном. По его словам, поднятый тогда флаг воспринимался как символ того, что крепость не сдаётся.

Боевые действия завершились миром в 1815 году. Дробницкий также напомнил, что Россия принимала определённое участие в посреднических усилиях.

Во время американо-мексиканских войн столкновения на границе тоже происходили, небольшие отряды переходили с одной стороны на другую. Однако по масштабу эти эпизоды, по мнению политолога, несопоставимы с опытом войны начала XIX века.

Два океана стали частью американской системы безопасности

После этого, считает эксперт, США стремились превратиться в континентальную державу от океана до океана, окружённую двумя огромными морскими преградами. Такая география должна была избавить страну от необходимости вновь сражаться на собственной земле.

Именно поэтому один из наиболее действенных способов напугать американцев — представить противника, который способен добраться непосредственно до их домов.

Эта тема многократно появлялась в массовой культуре. Дробницкий привёл в пример «Красный рассвет». Первоначально сюжет был связан с реалиями холодной войны, а в более поздней версии угрозу американскому континенту представляли Китай и КНДР.

По словам политолога, подобные сюжеты работают именно потому, что затрагивают глубоко укоренённую тревогу. Американцы привыкли считать два океана естественной защитой, поэтому перспектива прихода противника непосредственно в США воспринимается особенно болезненно.

Страх вторжения использовали и во время мировых войн

Похожий аргумент, отметил Дробницкий, звучал и перед вступлением США в Первую и Вторую мировые войны.

Американцев убеждали, что отказ сражаться за пределами страны в конечном счёте приведёт войну к ним самим. В одном случае рисовали картину раздела Соединённых Штатов между Германской и Австро-Венгерской империями, в другом — между Третьим рейхом и Японией.

С этими же страхами эксперт связывает популярность части конспирологических теорий об НЛО и «летающих тарелках». По его мнению, общественную тревогу перед внешним вторжением на протяжении десятилетий постоянно подпитывали.

В результате важной составляющей американского представления о национальной безопасности стала максимальная удалённость США от основных театров военных действий.

Зачем Трамп вспомнил Лос-Анджелес

Что касается нынешнего заявления Дональда Трампа, Дробницкий считает, что упоминание Лос-Анджелеса и Сан-Диего не было случайным. По его версии, схожий образ использовали ещё в начале года.

«Это известный мем, который использовался ещё в начале года: якобы если дать Ирану возможность развивать ракетную программу, то они дотянутся до Калифорнии. Чтобы была более точная привязка, выбрали Лос-Анджелес и Сан-Диего — два города, которые у всех на слуху», — пояснил собеседник Life.ru.

Теперь этот сюжет, считает Дробницкий, решили вернуть в политическую повестку, поскольку Белому дому необходимо объяснять американцам продолжение войны с Ираном.

Эксперт обратил внимание, что ещё около десяти лет назад безоговорочная поддержка Израиля была практически консенсусной позицией среди американских консерваторов. Теперь настроения изменились, и даже внутри Республиканской партии такое отношение, по его оценке, встречает всё больше сопротивления.

Дополнительным раздражителем стали цены на топливо. Из-за этого военный конфликт с Ираном, считает политолог, нуждается во внутреннем политическом обосновании. Одним из таких аргументов и становится потенциальная угроза американским городам.

Дробницкий предположил, что образ иранских ракет, способных достичь Лос-Анджелеса, мог появиться в эфире Fox News ради большей наглядности. Почему в таком случае речь не идёт, например, о расположенных ближе Гавайях, эксперт объяснить затруднился.

Есть ли здесь основания для импичмента

Оснований для импичмента в самом заявлении политолог не видит. При этом он обратил внимание на продолжение речи Трампа, когда американский лидер отошёл от подготовленного текста.

По словам Дробницкого, важно учитывать и место выступления. Речь прозвучала перед сторонниками президента в консервативном штате, где отношение к либеральной Калифорнии и Лос-Анджелесу традиционно отличается от настроений на западном побережье.

«Факта для импичмента тут нет. Если за что-то и можно было бы зацепиться, так это за то, что Трамп сказал потом, отвлёкшись от суфлёра. Он выступал в консервативном штате, где Калифорнию и Лос-Анджелес недолюбливают», — заключил Дробницкий.

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп допустил уничтожение Лос-Анджелеса и Сан-Диего в ходе конфликта с Ираном, назвав это «небольшой ценой» за безопасность США и мира. При этом американский лидер заявил, что рассчитывает на скорое завершение противостояния с Тегераном.