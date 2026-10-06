Трамп назвал уничтожение Лос-Анджелеса небольшой ценой войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе конфликта с Ираном под угрозой уничтожения могут оказаться американские города. В частности, он упомянул Лос-Анджелес и Сан-Диего в Калифорнии. Об этом американский лидер говорил перед сторонниками в Небраске.

Трамп заявил, что рассчитывает на крупную победу над Ираном. По его словам, такой результат подтвердит правильность решений, которые США приняли в ходе конфликта. Американский президент также отметил, что в условиях войны рост цен становится одной из издержек, связанных с обеспечением безопасности страны.

«Они могут уничтожить город, пусть уничтожат Лос-Анджелес, пусть уничтожат Сан-Диего. Это очень небольшая цена, которую приходится платить, и всё это очень скоро закончится. По сути, всё уже почти закончилось, хотя они, возможно, ещё немного затянут ситуацию. <...> Но это скоро закончится так или иначе», — добавил Трамп.

При этом президент США не пояснил, почему речь зашла именно об уничтожении Лос-Анджелеса и Сан-Диего.

Ранее Трамп заявил, что, по его оценке, Иран фактически отказался от намерения получить ядерное оружие. При этом президент США отметил, что ему ещё предстоит принять решение о дальнейших действиях в отношении Тегерана.