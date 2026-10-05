Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 октября, 23:08

Трамп заявил о готовности к прямым переговорам с Ираном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности провести прямые переговоры с Ираном. Американский лидер подтвердил такую позицию, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Представители СМИ поинтересовались, открыт ли он для непосредственного диалога с Тегераном.

«Да, всегда», — коротко ответил Трамп.

Трамп объявил себя одним из самых умных людей на Земле
Трамп объявил себя одним из самых умных людей на Земле

Ранее Трамп заявил, что Тегеран отказался от планов получить ядерное оружие. При этом глава Белого дома сообщил, что ему ещё предстоит «принять решение по Ирану».

Всё о войне на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Иран
  • США
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar