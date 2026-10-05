Трамп заявил о готовности к прямым переговорам с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности провести прямые переговоры с Ираном. Американский лидер подтвердил такую позицию, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Представители СМИ поинтересовались, открыт ли он для непосредственного диалога с Тегераном.

«Да, всегда», — коротко ответил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что Тегеран отказался от планов получить ядерное оружие. При этом глава Белого дома сообщил, что ему ещё предстоит «принять решение по Ирану».