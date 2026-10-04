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Опубликовано 4 октября, 12:04

Трамп объявил себя одним из самых умных людей на Земле

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп назвал себя человеком с очень высоким интеллектом и причислил к числу самых умных людей в мире. Заявление прозвучало во время предвыборного митинга в Вандалии, штат Огайо.

«Я человек с очень высоким уровнем интеллекта, один из самых умных людей в мире», — заявил американский лидер.

Выступление прошло 3 октября в Butler High School. Трамп приехал в Огайо поддержать республиканцев перед промежуточными выборами в Конгресс, которые состоятся 3 ноября. Местный телеканал WHIO сообщает, что вместе с президентом на мероприятии выступили сенатор Джон Хастед, кандидат в губернаторы Вивек Рамасвами и другие представители Республиканской партии.

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Ранее Life.ru писал, что Трамп выступил против новых ограничений для искусственного интеллекта и назвал «сильного и умного президента» главным необходимым ограничителем для отрасли. Американский лидер тогда заявил, что существующих полномочий властей для контроля за компаниями достаточно.

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