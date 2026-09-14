Трамп выступил против новых ограничений для искусственного интеллекта

Президент США Дональд Трамп выступил против усиления контроля над искусственным интеллектом. По его мнению, действующих полномочий американских властей уже достаточно для воздействия на ИИ-компании.

Американский лидер заявил, что единственным необходимым «ограничителем» для технологии является «сильный и умный президент». При этом республиканец напомнил о широких уголовных и регуляторных возможностях государства в отношении разработчиков.

Отдельно глава Белого дома раскритиковал Anthropic и Дарио Амодея, который ранее выступил за более осторожное развитие мощных моделей. Трамп заявил, что его администрация уже вмешивалась, чтобы не допустить «плохих или потенциально плохих» действий представителей ИИ-индустрии.

Кроме того, американский лидер назвал противодействие искусственному интеллекту и строительству дата-центров «больным заговором». По его версии, выиграть от замедления американских разработок может прежде всего Китай. Трамп подчеркнул, что рассматривает развитие ИИ как глобальную технологическую гонку.

«Кто владеет ИИ, тот побеждает», — резюмировал он в соцсети Truth Social, добавив, что США намерены сохранить лидерство.

Бывший исследователь Anthropic и OpenAI Джейкоб Коксон не согласен с позицией Трампа. По его мнению, создание искусственного сверхинтеллекта можно сравнить с появлением инопланетного вида, разум которого люди до конца не способны понять. Он уверен, что даже без конкретного сценария сама перспектива появления превосходящего человека интеллекта вызывает серьёзные опасения.