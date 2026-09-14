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Опубликовано 14 сентября, 19:24

Трамп выступил против новых ограничений для искусственного интеллекта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robert V Schwemmer

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robert V Schwemmer

Президент США Дональд Трамп выступил против усиления контроля над искусственным интеллектом. По его мнению, действующих полномочий американских властей уже достаточно для воздействия на ИИ-компании.

Американский лидер заявил, что единственным необходимым «ограничителем» для технологии является «сильный и умный президент». При этом республиканец напомнил о широких уголовных и регуляторных возможностях государства в отношении разработчиков.

Отдельно глава Белого дома раскритиковал Anthropic и Дарио Амодея, который ранее выступил за более осторожное развитие мощных моделей. Трамп заявил, что его администрация уже вмешивалась, чтобы не допустить «плохих или потенциально плохих» действий представителей ИИ-индустрии.

Кроме того, американский лидер назвал противодействие искусственному интеллекту и строительству дата-центров «больным заговором». По его версии, выиграть от замедления американских разработок может прежде всего Китай. Трамп подчеркнул, что рассматривает развитие ИИ как глобальную технологическую гонку.

«Кто владеет ИИ, тот побеждает», — резюмировал он в соцсети Truth Social, добавив, что США намерены сохранить лидерство.

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Бывший исследователь Anthropic и OpenAI Джейкоб Коксон не согласен с позицией Трампа. По его мнению, создание искусственного сверхинтеллекта можно сравнить с появлением инопланетного вида, разум которого люди до конца не способны понять. Он уверен, что даже без конкретного сценария сама перспектива появления превосходящего человека интеллекта вызывает серьёзные опасения.

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Виталий Приходько
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