Медведев объяснил, чего действительно стоит бояться в эпоху ИИ. Спойлер: до конца света пока далеко

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев усомнился в скорой гибели человечества из-за искусственного интеллекта. При этом политик предупредил о вполне реальном риске масштабного ущерба из-за сбоев систем на базе продвинутого ИИ. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Создатели различных вариантов генеративного искусственного интеллекта лукавят. Они боятся не за нас с вами и не за Sapiens в целом. Они опасаются не за то, что оборзевший от своей мощи ИИ погубит человечество. Перспектива этого вполне туманна», — отметил он.

Гораздо более вероятным сценарием политик считает ситуацию, при которой программа на основе мощной нейросети получит контроль над важным объектом или крупной инфраструктурой. Особую опасность, по словам замглавы Совбеза, представляет управление такими системами без возможности оперативно предотвратить ошибочное решение.

В качестве примера Медведев привёл транспортный узел. Некорректная работа программного комплекса теоретически способна привести к катастрофическим последствиям, включая столкновение самолётов в воздухе. Ещё один возможный вариант связан с энергетикой. Сбой при контроле над крупным промышленным объектом, как отметил политик, потенциально способен привести к уничтожению атомной электростанции.

Сегодня, 14 сентября 2025 года, Дмитрию Анатольевичу Медведеву исполнилось 60 лет. Российский государственный деятель родился в Ленинграде в 1965 году. В разные годы он занимал высшие посты в государстве: с 2008 по 2012 год был президентом России, а с 2012 по 2020 год — председателем Правительства Российской Федерации. Сейчас Дмитрий Медведев занимает должность заместителя председателя Совета Безопасности РФ и первого заместителя председателя Военно-промышленной комиссии.

Ранее сообщалось, что американские технологические корпорации начали продумывать защитные механизмы на случай опасного поведения систем искусственного интеллекта. Проблема заключается в архитектуре современных ИИ-платформ. Если отдельный сервер при необходимости можно просто обесточить, то продвинутые системы работают сразу на множестве компьютеров и различных инфраструктурных площадок.