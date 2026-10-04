Трамп заявил, что перевод часов на зимнее время сбивает с толку американцев

Президент США Дональд Трамп предложил отказаться от перевода часов на зимнее время. В Белом доме он заявил журналистам, что эта практика создаёт неудобства и нарушает привычный ритм жизни американцев. Республиканец выступает за постоянное летнее время, однако соответствующая инициатива пока столкнулась с сопротивлением в Сенате.

«Люди хотят свет. Они не хотят ходить и переводить часы. Полгода назад я делал то же самое. Мне не нравится переводить часы, и все опаздывают. Это дискомбобулирует (discombobulate — сбивать с толку) всех», — заявил Трамп.

Американский лидер утверждает, что жители страны поддерживают отказ от сезонного перевода стрелок. Среди аргументов он назвал расходы, связанные с нынешней системой, а также последствия более раннего наступления темноты, включая возможный рост преступности.

Трамп заявил, что хочет избавить американцев от необходимости дважды в год переводить часы вперёд и назад. По его словам, смена времени приводит к опозданиям на встречи и другие мероприятия.

Ранее Трамп пообещал выплатить по $5 тыс. каждому совершеннолетнему американцу, если республиканцы сохранят контроль над Конгрессом после промежуточных выборов. Президент предложил назвать такие выплаты «дивидендами Трампа» и связал их с экономическими результатами своей администрации. По оценкам американских СМИ, реализация такой программы потребует более $1 трлн. Промежуточные выборы в США пройдут 3 ноября, когда американцы переизберут весь состав Палаты представителей и часть Сената.