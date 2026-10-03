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Регион
Опубликовано 3 октября, 16:54

«Жду подписания чеков»: Трамп пообещал американцам по $5 тысяч в случае победы республиканцев

Трамп повторил обещание выплатить взрослым американцам по $5 тысяч

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Дональд Трамп снова пообещал выплатить по $5 тысяч каждому совершеннолетнему американцу, если республиканцы сохранят контроль над Конгрессом по итогам промежуточных выборов. Аналогичную инициативу хозяин Белого дома уже озвучивал в сентябре на съезде партии.

Тогда президент предложил назвать будущие выплаты «дивидендами Трампа». Деньги он связал с экономическими результатами своей администрации, однако подробного механизма реализации инициативы не представил. По расчётам американских СМИ, такая программа потребует более $1 трлн. В этот раз Трамп решил повторить обещание, но уже написав в социальной сети.

«Если республиканцы победят в Палате представителей и Сенате на промежуточных выборах 2026 года, я выдам всем взрослым гражданам Соединённых Штатов Америки по 5000 долларов. Благодарю за внимание к этому вопросу и с нетерпением жду подписания этих чеков!» — сообщил он.

Промежуточные выборы состоятся 3 ноября. Американцам предстоит переизбрать все 435 мест в Палате представителей, тогда как в Сенате обновляется примерно треть состава. Сейчас большинство в обеих палатах принадлежит республиканцам.

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Ранее Илон Маск пообещал, что выделить не менее $100 млн на повышение явки избирателей ради республиканцев. При этом партия рискует потерять большинство в Палате представителей. Такой щедрый жест со стороны предпринимателя может доказывать, что его взаимоотношения с Трампом начинают налаживаться после публичного конфликта в июне 2025 года.

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Юлия Сафиулина
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