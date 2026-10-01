«Возможно»: Трамп намекнул, что по Ирану снова ударят после ноября
Трамп допустил новые удары США по Ирану после выборов в Конгресс
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США не исключают возобновления бомбардировок Ирана после промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут в ноябре. Об этом заявил президент Дональд Трамп, отвечая журналисту журнала Time.
На прямой вопрос о том, могут ли удары последовать после голосования, глава Белого дома заявил коротко, но ясно: «Возможно».
Трамп также заявил о наличии у Соединённых Штатов солидного арсенала. Он подчеркнул, что Вашингтон намерен предоставлять вооружение партнёрам по коалиции.
Напомним, Life.ru писал, что ранее Трамп заявил о скором решении по Ирану: США в ближайшее время определятся, возобновлять ли удары по Тегерану или искать путь к договорённостям. Американский лидер сформулировал свою позицию по-своему — по его словам, Вашингтон либо взорвёт противника, либо заключит с ним сделку.
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