Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 октября, 16:19

«Возможно»: Трамп намекнул, что по Ирану снова ударят после ноября

Трамп допустил новые удары США по Ирану после выборов в Конгресс

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

США не исключают возобновления бомбардировок Ирана после промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут в ноябре. Об этом заявил президент Дональд Трамп, отвечая журналисту журнала Time.

На прямой вопрос о том, могут ли удары последовать после голосования, глава Белого дома заявил коротко, но ясно: «Возможно».

Трамп также заявил о наличии у Соединённых Штатов солидного арсенала. Он подчеркнул, что Вашингтон намерен предоставлять вооружение партнёрам по коалиции.

Трамп опроверг данные о готовности ослабить санкции против Ирана
Трамп опроверг данные о готовности ослабить санкции против Ирана

Напомним, Life.ru писал, что ранее Трамп заявил о скором решении по Ирану: США в ближайшее время определятся, возобновлять ли удары по Тегерану или искать путь к договорённостям. Американский лидер сформулировал свою позицию по-своему — по его словам, Вашингтон либо взорвёт противника, либо заключит с ним сделку.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международные конфликты — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar