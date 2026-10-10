Менее чем через сутки: Первый танкер с российским дизелем уже почти у берегов США

Первая партия российского дизельного топлива уже направляется к берегам США. Судно почти с 230 тысячами баррелей топлива покинуло порт Санкт-Петербурга ещё 22 сентября.

Примечательно, что судно вышло в море более чем за две недели до публичного объявления о договорённостях Москвы и Вашингтона.