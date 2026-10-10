Менее чем через сутки: Первый танкер с российским дизелем уже почти у берегов США
Первая партия российского дизеля уже приближается к берегам США
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Первая партия российского дизельного топлива уже направляется к берегам США. Судно почти с 230 тысячами баррелей топлива покинуло порт Санкт-Петербурга ещё 22 сентября.
Примечательно, что судно вышло в море более чем за две недели до публичного объявления о договорённостях Москвы и Вашингтона.
Ранее Life.ru рассказывал, что президент США Дональд Трамп объявил о договорённости с Путиным по поставкам более 300 тысяч тонн российского дизеля. Американский лидер рассчитывает, что увеличение предложения поможет снизить стоимость топлива. Позже Трамп признал потребность Штатов в российском топливе.
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