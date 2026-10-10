Каллас начала угрожать России после сделки Путина и Трампа по дизтопливу

Евросоюз выступает против решения Вашингтона ослабить ограничения на поставки российского дизельного топлива и намерен ответить новым пакетом санкций против Москвы. Утверждение дополнительных мер запланировано на 12 октября, написала глава европейской дипломатии Кая Каллас в социальной сети X.

«Приостановка санкций в отношении российского дизельного топлива обеспечит Москве ещё больше доходов», — заявила Каллас.

По мнению руководителя дипломатической службы ЕС, дополнительные поступления от экспорта энергоресурсов могут увеличить возможности России финансировать военные действия. Она подчеркнула, что европейские страны не намерены следовать примеру Вашингтона и снижать санкционное давление.

Очередной этап ужесточения ограничений намечен на понедельник, 12 октября. В этот день главы МИД государств Евросоюза соберутся в Люксембурге, где планируется окончательно утвердить 22-й пакет антироссийских санкций.

Основной удар предполагается направить на предприятия оборонно-промышленного комплекса. Новый чёрный список должен пополниться более чем 1,5 тысячи физических и юридических лиц, связанных с изготовлением вооружений, ракет, беспилотников и продукции двойного назначения.

Напомним, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели 9 октября телефонный разговор продолжительностью около полутора часов. Политики обсудили возможные способы урегулирования конфликта на Украине, обстановку вокруг Ирана и дальнейшее развитие отношений между Москвой и Вашингтоном. По итогам переговоров Трамп сообщил о согласии Путина в ближайшее время поставить Штатам 300 тысяч тонн российского дизельного топлива.