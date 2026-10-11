Число погибших при крушении судна у Джибути выросло до 139

Число погибших при крушении судна с мигрантами у берегов Джибути увеличилось до 139 человек. Ещё 84 пассажира по-прежнему числятся пропавшими без вести, сообщает Международная организация по миграции.

Поисково-спасательная операция продолжается, поэтому число погибших ещё может измениться. Местные власти оказывают помощь выжившим и занимаются захоронением найденных жертв.

Этот маршрут через Баб-эль-Мандебский пролив регулярно используют мигранты из стран Африканского Рога, которые пытаются через Йемен добраться до государств Персидского залива. По данным Международной организации по миграции, только в 2025 году на этом направлении погибли или пропали без вести более 900 человек.

Ранее сообщалось о 109 погибших, среди жертв были 15 детей. Все путешественники были гражданами Эфиопии. Среди подтверждённых жертв, помимо детей, оказались взрослые мужчины и женщины. Обстоятельства, приведшие к затоплению судна, в сообщении организации не уточняются.