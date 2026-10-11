109 мигрантов погибли при крушении судна у берегов Джибути, среди них — 15 детей

В Красном море у побережья Джибути затонуло судно с 305 мигрантами из Эфиопии, в результате чего погибли 109 человек, включая 15 детей. Такие данные обнародовала Международная организация по миграции (МОМ), входящая в систему ООН.

Трагедия произошла в ночь на 9 октября к северу от города Обок. Пассажиры направлялись из африканского государства в Йемен, рассчитывая пересечь морской участок маршрута. Во время переправы плавсредство перевернулось.

По последним сведениям, спасти удалось около 80 находившихся на борту людей. Судьба ещё 116 пассажиров остаётся неизвестной. Поисково-спасательная операция в районе происшествия продолжается.

Все путешественники были гражданами Эфиопии. Среди подтверждённых жертв, помимо детей, оказались взрослые мужчины и женщины. Обстоятельства, приведшие к затоплению судна, в сообщении организации не уточняются.

Морской путь через Баб-эль-Мандебский пролив остаётся одним из основных направлений нелегальной миграции из стран Африканского Рога. Люди пытаются добраться через Йемен до Саудовской Аравии. Именно по этому маршруту следовало потерпевшее крушение плавсредство.

Ранее сообщалось, что число погибших при крушении парома FiloJet у северного Кипра выросло до 27 — тела ещё двух человек нашли в среду и четверг, поиски идут на глубине более 500 метров, сообщил премьер непризнанной ТРСК Унал Устель. Остаётся найти одного пропавшего. Операция длится около 40 дней — судно затонуло 30 августа после выхода из Кирении, перевернулось и ушло на глубину 554 метра.