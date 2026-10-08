Число жертв крушения парома FiloJet у берегов Кипра выросло до 27

Число погибших при крушении парома FiloJet у северного побережья Кипра увеличилось до 27. Спасателям осталось найти последнего пассажира, который числится пропавшим без вести, сообщил премьер-министр непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра Унал Устель.

Тела ещё двух человек обнаружили вечером в среду и утром в четверг. Поиски ведутся на глубине более 500 метров. Найденные останки направили на идентификацию.

«После сегодняшнего обнаружения число погибших в кораблекрушении возросло до 27, поиск оставшегося пропавшего без вести человека продолжается», — сообщил Устель.

Поисковая операция продолжается уже около 40 дней. FiloJet затонул 30 августа вскоре после выхода из Кирении в турецкий порт Ташуджу. Двухъярусное судно начало набирать воду, затем перевернулось и ушло на глубину 554 метра.

На борту находились 267 человек, 239 из них удалось спасти. Не все поднятые на поверхность тела пока идентифицированы. Среди числящихся пропавшими без вести остаётся жительница Турции Юлия Озджан, имеющая российское и турецкое гражданства.

Следствие рассматривает версию о том, что причиной катастрофы могло стать попадание морской воды в водонепроницаемые отсеки корпуса, дверцы которых во время движения по неизвестной причине оказались открыты. Это могло нарушить остойчивость судна и привести к его опрокидыванию.

Российское посольство в Никосии поддерживает связь с турко-кипрскими властями и получает информацию о поисковой операции.

Ранее сообщалось, что пробоину затонувшего у Кипра парома FiloJet перед крушением заделали силиконом. Девяти обвиняемым, включая капитана, предъявили обвинения в причинении смерти по неосторожности