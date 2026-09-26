Пробоину затонувшего у Кипра парома FiloJet перед крушением заделали силиконом

Пассажирский катамаран FiloJet, затонувший у берегов Северного Кипра, перед выходом в море ремонтировали с помощью силикона, герметика и краски. Об этом сообщает ODA TV со ссылкой на материалы судебного дела.

По данным следствия, паром ранее получил серьёзные повреждения левого борта в носовой части. Эксперты пришли к выводу, что для устранения пробоины требовался ремонт в доке с участием специалистов. Однако, как установили эксперты, по указанию капитана работы провели прямо в порту Гирне (Кирения) члены экипажа. Для восстановления повреждённого участка использовали силикон, герметик, двухкомпонентный клей и краску.

Суд по делу о крушении продолжается в Гирне. Девяти обвиняемым, включая капитана, предъявили обвинения в причинении смерти по неосторожности. Арест фигурантов был продлён ещё на семь дней. Всего по делу прошло уже пять заседаний.

Filo Jet следовал из Северного Кипра в турецкий порт Ташуджу и затонул после попадания в шторм. На борту находились 267 человек, 15 из них нашли погибшими, ещё 13 числятся пропавшими без вести.