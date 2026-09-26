Пробоину затонувшего у Кипра парома FiloJet перед крушением заделали силиконом
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Пассажирский катамаран FiloJet, затонувший у берегов Северного Кипра, перед выходом в море ремонтировали с помощью силикона, герметика и краски. Об этом сообщает ODA TV со ссылкой на материалы судебного дела.
По данным следствия, паром ранее получил серьёзные повреждения левого борта в носовой части. Эксперты пришли к выводу, что для устранения пробоины требовался ремонт в доке с участием специалистов. Однако, как установили эксперты, по указанию капитана работы провели прямо в порту Гирне (Кирения) члены экипажа. Для восстановления повреждённого участка использовали силикон, герметик, двухкомпонентный клей и краску.
Суд по делу о крушении продолжается в Гирне. Девяти обвиняемым, включая капитана, предъявили обвинения в причинении смерти по неосторожности. Арест фигурантов был продлён ещё на семь дней. Всего по делу прошло уже пять заседаний.
Filo Jet следовал из Северного Кипра в турецкий порт Ташуджу и затонул после попадания в шторм. На борту находились 267 человек, 15 из них нашли погибшими, ещё 13 числятся пропавшими без вести.
Напомним, что катамаран FiloJet следовал из Кирении в турецкий Ташуджу и потерпел крушение 30 августа. Как сообщал Life.ru после трагедии, на борту находились 267 человек. В рамках расследования задержали капитана и семерых членов экипажа. 1 сентября затонувший катамаран обнаружили на глубине 550 метров.
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