В Норвегии предложили накрыть затонувшую подлодку с десятками тонн ртути

Норвежская береговая администрация предложила накрыть защитным слоем затонувшую немецкую подлодку U-864 и загрязнённое морское дно вокруг неё. На глубине около 150 метров у острова Федье могут оставаться десятки тонн ртути, сообщило Министерство торговли, промышленности и рыболовства Норвегии.

U-864 затонула в феврале 1945 года после торпедной атаки британской подлодки HMS Venturer и раскололась на две части. Она направлялась в Японию с военными материалами, среди которых, предположительно, находилось от 65 до 67 тонн металлической ртути. Точное количество груза установить невозможно.

В 2025 году специалисты обследовали обломки и морское дно с помощью подводной техники и создали подробную модель района. Новая экспедиция в 2026-м добралась до отсеков, где хранился опасный груз.

Из подлодки удалось поднять 22 ёмкости и около полутонны ртути. Первичная проверка показала, что примерно 80% извлечённых контейнеров повреждены и протекали, а значительная часть металла уже попала в донные отложения.

По оценке норвежских специалистов, извлечение оставшегося груза технически возможно, однако такая операция повышает риск распространения загрязнения и обойдётся дороже прямого укрытия обломков и заражённого грунта. Поэтому Береговая администрация рекомендовала второй вариант.

Правительство Норвегии окончательного решения пока не приняло и изучает доклад. Дополнительно власти намерены заказать оценку возможности поднять саму подлодку вместе с грузом либо удалить находящиеся на ней торпеды.

Ранее Life.ru рассказывал об обнаружении 25 затонувших объектов времён войны в Баренцевом море. Не менее шести из найденных судов ушли на дно в 1942–1944 годах во время боевых действий.