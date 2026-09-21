Три года на дне Камы: Суд обязал владельца поднять опасный для реки земснаряд

Суд обязал владельца поднять со дна Камы земснаряд «К-3387», затонувший ещё в 2023 году. Решения добилась прокуратура Краснокамского района Башкирии после проверки соблюдения природоохранного законодательства.

Судно находится у правого берега в акватории Краснокамской воложки. По данным надзорного ведомства, организация-собственник долгое время не предпринимала мер для его подъёма.

В прокуратуре считают, что находящийся под водой объект создаёт угрозу судоходству и загрязняет воду. Кроме того, из-за коррозии металла наносится ущерб экологии реки, а сам земснаряд представляет опасность для людей.

Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием обязать собственника извлечь судно. Иск прокуратуры удовлетворили в полном объёме.

Ранее Life.ru рассказывал о похожей истории в Дубне, где суд обязал владельца поднять затонувшее судно «Миланж» с бочками горюче-смазочных материалов. Объект также признали представляющим экологическую угрозу.