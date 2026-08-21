Суд обязал поднять затонувшее в Дубне судно «Миланж» с бочками ГСМ

Владельца судна «Миланж» обязали убрать его со дна Северной канавы в Дубне из-за угрозы экологического вреда. Такое решение принял Бутырский районный суд Москвы по иску транспортной прокуратуры.

На палубе находящегося под водой судна остаются бочки с горюче-смазочными материалами. Прокуратура сочла, что состояние объекта создаёт угрозу окружающей среде и водным биоресурсам.

Кроме того, нахождение «Миланжа» в акватории квалифицировали как захоронение, которое запрещено Водным кодексом РФ.

Суд постановил, что владелец должен обеспечить подъём судна в течение шести месяцев после вступления решения в законную силу.

Ответчик утверждал, что судно не затонуло, а находится у причала на частной территории с разрешения её владельца. Суд эти доводы не принял, поскольку они не опровергают нахождение объекта под водой и наличие экологической угрозы.