Дно Баренцева моря преподнесло сюрприз: экспедиция обнаружила 25 затонувших объектов

Более 25 подводных объектов обнаружили участники экспедиции «Помни войну» в Баренцевом море. Среди находок — корабли и суда, часть которых, предположительно, была потоплена во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе фонда «Люди Моря».

Экспедиция РФ обнаружила 25 подводных объектов в Баренцевом море. Видео © VK / Фонд «Люди Моря»

Итоги более чем четырёхнедельного похода подвели в посёлке Мишуково Мурманской области. Специалисты на многофункциональном катере «Иван Королёв» обследовали практически всю акваторию губы Печенга и уточнили координаты обнаруженных объектов. Среди находок есть немецкие тральщики, норвежский грузовой пароход и другие артефакты.

По предварительным данным, как минимум 14 обнаруженных объектов являются кораблями и судами. Не менее шести из них были затоплены в 1942–1944 годах во время боевых действий. Среди предполагаемых находок исследователи называют норвежский грузовой пароход «Вардё», судно «Нерисса» и транспорт «Утландсхёрн». Остальные объекты пока не удалось точно идентифицировать.

Известно, что некоторые суда были уничтожены моряками Северного флота с помощью торпедных катеров, береговой артиллерии и минных заграждений, установленных на входе в губу Печенга. Более детально изучить обнаруженные объекты планируют в следующем сезоне с использованием подводных аппаратов. Работы пройдут совместно с Русским географическим обществом.

Следующий масштабный этап проекта намечен на 2027 год. В нём должны принять участие военные гидрографы, гражданские специалисты и учёные, чтобы установить происхождение находок и восстановить малоизвестные страницы военно-морской истории Заполярья.

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