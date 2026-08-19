Два месяца в океане: «Ромуальд Муклевич» вернулся в Мурманскую область после картографирования дна Атлантики
Судно СФ «Ромуальд Муклевич» вернулось из двухмесячной экспедиции в Атлантике
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Гидрографическое судно Северного флота «Ромуальд Муклевич» вернулось в пункт постоянного базирования в Мурманской области после экспедиции в Атлантическом океане. Об этом сообщили в пресс-службе СФ. Поход продолжался два месяца. За это время экипаж и гидрографы полностью выполнили программу исследований.
Гидрографическое судно Северного флота «Ромуальд Муклевич» вернулось в пункт. Видео © Пресс-служба СФ
Специалисты собрали новые сведения для обновления морских навигационных карт. Также они изучили работу радионавигационных и спутниковых систем. Кроме того, во время экспедиции проводилась маршрутная съёмка рельефа морского дна.
«Ромуальд Муклевич» относится к проекту 865. Судно передали Военно-морскому флоту СССР в 1990 году. Изначально оно служило на Балтийском флоте, а уже в 1991 году было переведено на Северный флот.
Ранее морской тральщик «Полярный» прибыл к месту постоянного базирования в одноимённый город Мурманской области и вошёл в состав сил Северного флота. Корабль стал десятым представителем проекта 12700 «Александрит» в ВМФ России. Во время межфлотского перехода экипаж прошёл более 2,5 тысячи морских миль.
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