Передовой охотник за морскими минами «Полярный» встал в ряды Северного флота

Морской тральщик «Полярный» прибыл в одноимённый город Мурманской области, встав на постоянное дежурство в рядах Северной флота. Об этом сообщила флотская пресс-служба.

Судно стало десятым по счёту представителем проекта 12700 «Александрит», включённым в силы Военно-морского флота. Среди технических характеристик корабля особо выделяют его поисковые возможности: вероятность обнаружения мин в морской акватории достигает ста процентов. Длина корпуса составляет 61 метр при ширине в десять метров.

Во время межфлотского перехода тральщик оставил за кормой свыше 2,5 тысячи морских миль. Преодолев этот маршрут, экипаж благополучно добрался до места постоянного базирования.

Ранее на салоне «Флот-2026» представили универсальную малогабаритную торпеду УМТ. Боеприпас предназначен для поражения подводных лодок и необитаемых аппаратов, а его главным отличием выступают компактный формат и способность применяться с различных носителей.