В России испытали торпеду УМТ для беспилотников, способную поражать подлодки

Универсальная малогабаритная торпеда УМТ разработки Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» прошла предварительные испытания. Новинку представили на салоне «Флот-2026». Об этом пишет ТАСС.

Боеприпас рассчитан на поражение подводных лодок и необитаемых аппаратов. Главное отличие — компактный формат и возможность применения с разных носителей.

«Способна поражать подводные лодки, необитаемые подводные аппараты. Применяется с вертолётов, самолётов, боевых беспилотников. Торпеда прошла предварительные испытания», — сказал представитель предприятия на стенде КТРВ.

Презентация прошла во время обхода экспозиции с участием помощника президента РФ Николая Патрушева, главкома ВМФ Александра Моисеева и гендиректора КТРВ Бориса Обносова.

Фактически речь идёт о лёгком противолодочном оружии, которое можно запускать не только с авиации, но и с ударных дронов. Для флота это расширяет набор средств против подводных целей. После предварительного этапа разработку ждут дальнейшие проверки. По их итогам станет понятно, когда УМТ сможет перейти к следующей стадии испытаний.

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