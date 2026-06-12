Новая деталь Су-34 засветилась на видео из зоны СВО и напугала Запад
MWM: Новый обтекатель у российских Су-34 попал на видео МО РФ и озадачил Запад
Обложка © Telegram / Минобороны РФ
На Западе увидели новую деталь на российском истребителе-бомбардировщике Су-34, видео работы которого показало Минобороны РФ. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine. Теперь зарубежные эксперты гадают о новых «способностях» самолётов РФ. Речь идёт о новом обтекателе за кабиной пилота на фюзеляже.
Работа Су-34. Видео © Telegram / Минобороны РФ
«Новые снимки не позволяют определить, что именно находится под обтекателем, и хотя наиболее вероятным вариантом представляются системы спутниковой связи, также не исключено, что там размещено оборудование РЭБ, усовершенствованная антенная решётка или, возможно, ретранслятор связи», — сказано в публикации.
Улучшенные возможности спутниковой связи могут существенно повысить эффективность и без того мощных Су-34, отмечает автор. По его мнению, новинка очень важна в обеспечении надёжных каналов связи, особенно при использовании снарядов с высокоточным наведением.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанёс удар по живой силе и опорному пункту ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Южная». Для поражения цели применялись авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.
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