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8 июня, 13:30

500 км не помеха: «Сыч» на Су-34 вычислит Patriot с недосягаемой высоты

Су-34 оснастили контейнерами «Сыч» для улучшения эффективности разведки ВКС РФ

Обложка © topwar.ru / Alexey Karpulev

Обложка © topwar.ru / Alexey Karpulev

Российские бомбардировщики Су-34 получили подвесные разведывательные контейнере УКР-РТ «Сыч». Новая модификация должна помочь улучшить разведывательные силы Воздушно-космических сил (ВКС) России. Телеграм-канал «Военная хроника» оценил новинку.

«В отличие от таких бортов, как Ту-214Р, Су-34Р смогут примерно в полтора раза оперативнее прибывать на операционные направления барражирования и приступать к разведывательным действиям», — сказано в публикации.

«Сычи» обладают пассивными интерферометрическими фазированными антенными решётками, которые помогают засечь вражеские радиоизлучающие цели, после чего проводится анализ и принимается решение об уничтожении. Именно «Сыч» способен с высоты более 12,5 километра распознать радар зенитного комплекса Patriot, расположенный в от него в пятистах километрах.

Су-57 способен выступать в роли командного центра для дронов
Су-57 способен выступать в роли командного центра для дронов

Ранее корпорация «Ростех» сообщила, что многоцелевые истребители пятого поколения Су-57 получили возможность управлять ходом воздушного сражения и при этом оставаться невидимыми для вражеских средств обнаружения.

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Татьяна Миссуми
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